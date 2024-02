Rapina violenta in strada, minorenne bloccato dai passanti. Altri ragazzi in fuga

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ancora una rapina in strada in città, ancora una volta protagonisti alcuni giovanissimi. Si allunga la lista di episodi criminali legati alla violenza giovanile, che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Un cittadino è stato aggredito da un gruppetto di ragazzi nella serata di ieri, riportando anche ferite lievi.

I Carabinieri del Radiomobile sono infatti intervenuti su richiesta di alcuni cittadini che erano riusciti a bloccare un ragazzo protagonista della rapina. I militari, giunti sul posto, hanno cercato di ricostruire l'accaduto e hanno preso in consegna il ragazzo fermato, poi risultato minorenne. Dalla prima ricostruzione emergerebbe che il minore, in compagnia di almeno altre tre giovani non identificati, abbia aggredito il malcapitato passante con pugni e spinte, riuscendo così ad impossessarsi del telefono cellulare e delle chiavi dell’auto, per poi allontanarsi nelle vie circostanti.

Alcuni testimoni dell'aggressione sono appunti riusciti a fermare il minorenne, mentre gli altri ragazzi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La vittima della rapina è rimasta ferita e sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118.

Il minorenne, che dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso, è stato “accompagnato a seguito di flagranza” presso la caserma dell'Arma e poi affidato ai genitori che lo dovranno tenere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. La refurtiva non è stata recuperata e sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e provare ad idenrtificare i giovani fuggiti.