Rapina nel parcheggio del supermercato, colpisce una donna e fugge con la sua auto. Arrestato

Grave episodio ieri mattina nel parcheggio del centro commerciale Le Magnolie di Castelfranco Emilia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri grazie alla testimonianza della stessa vittima, una donna di 41 anni residente a San Cesareo sul Panaro è stata avvicinata da uno sconosciuto mentre stava parcheggiando la propria auto: minacciandola e strattonandola violentemente, il giovane l'ha fatta scendere, poi è salito a bordo del veicolo e si è allontanato.

Lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, sono partite subito le ricerche. In prima battuta è stata ritrovata l'auto, abbandonata con diversi danni nei pressi del municipio. Le indagini dei Carabinieri della Tenenza cittadina hanno permesso di identificare il rapinatore, un 26enne del posto, già noto per diversi reati contro il patrimonio.

Il giovane è quindi stato rintracciato di lì a poco dagli uomini dell'Arma, che lo hanno tratto in arresto con le accuse rapina, danneggiamento e lesioni personali. Trattenuto in cella per la notte, è poi stato processato stamattina per direttissima.

L’auto è stata riconsegnata alla proprietaria, che per altro è anche dovuta ricorrere alle cure mediche al Pronto Soccorso, da cui è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.