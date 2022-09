Rapina a colpi di pistola: ferito un benzinaio di Sassuolo

L'episodio si è verificato nella notte di lunedì a Veggi di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Stando a quanto ricostruito un 53enne titolare di un distributore di benzina di Sassuolo, stava depositanto l'incasso della sua attività presso un bancomat posto in via Radici nella vicina provincia di Reggio Emilia quando sarebbe stato aggredito da un malvivente.

A seguito dell'aggressione ne è scaturita una colluttazione tra i due durante la quale sarebbero anche stati esplosi due o tre colpi da una pistola che il malvivente aveva con se, ferendo il benzinaio ad una gamba. Subito dopo il rapinatore sarebbe fuggito a bordo di an'auto parcheggiata li vicino con circa 2 mila eruro di bottino.

Sul posto sono poi intervenute le Forze dell'Ordine e i sanitari del 118 per prestare soccorso al ferito;il 53enne è statao quindi portato all'Ospedale di Sassuolo e poi di Baggiovara e le sue condizioni non sarebbero gravi. Tutt'ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Reggio Emilia per risalire al rapinatore.