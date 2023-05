Rapina in posta alla Crocetta, minaccia la cassiera con una pistola e fugge con i contanti

Questa mattina l'ufficio postale di via mar Mediterraneo, nel quartiere Crocetta, è stato preso di mira da un criminale che ha messo a segno una rapina a mano armata. E' accaduto intorno alle ore 11, quando l'uomo è entrato nell'ufficio e ha mostrato ad una delle cassiere una pistola: sotto minaccia dell'arma il malvivente si è fatto consegnare del denaro in contanti e poi è uscito. Tutto sarebbe avvenuto in modo rapido e "discreto", senza gesti plateali.

Il rapinatore si è dato alla fuga con un bottino non ben definito, ma non si tratterebbe di una cifra particolarmente alta. Non è da escludersi che possa aver agito con un complice che lo attendeva all'esterno.

Il personale di Poste Italiane ha lanciato la richiesta di soccorso al 112 non appena il criminale si è allontanato e sul posto è intervenuta la Volante della Polizia. Gli agenti hanno raccolto i primi dati e avviato le ricerche, mentre la Squadra Mobile, con il supposto della Scientifica, ha raccolto elementi utili alle indagini, partendo ovviamente dalle immagini della videosorveglianza.