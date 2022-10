Punta una pistola alla cassiera e ruba i soldi dalla cassa, rapina al Sigma di Bomporto

Grande spavento per il personale e i clienti che si trovavano al negozio Sigma di Bomporto nella serata di mercoledì, poco prima dell'orario di chiusura. Il punto vendita situato nel centro commerciale Naviglio di via Adige, infatti, è stato preso di mira da parte di un rapinatore armato.

Tutto è accaduto in pochi minuti. Il malvivente, un uomo con il volto travisato da una mascherina e un cappello, si è presentato come un comune cliente, pi una volta giunto alle casse ha messo in atto il suo proposito criminale. Dopo aver superato la barriera della cassa ha affiancato la cassiera ed ha estratto una pistola, puntandogliela alla schiena. A quel punto ha aperto il cassetto e si è impossessato di tutto il denaro che è riuscito ad afferrare. Poi si è dileguato senza lasciare tracce.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e subito è partito l'allarme alle forze dell'ordine, con i Carabinieri che si sono portati presso il supermercato, senza tuttavia riuscire ad intercettare il ladro.

La rapina è avvenuta di fronte a diversi testimoni, oltre che sotto l'occhio delle telecamere che hanno ripreso il malvivente nel negozio. Immagini che potranno essere molto utili per le indagini. Da chiarire poi se l'arma impugnata dall'uomo fosse reale o una replica non funzionante; ma questo poco conta sul momento.

Il bottino ammonterebbe a poco meno di un migliaio di euro. L'ipotesi è che si sia trattato di un ladro "improvvisato", che ha agito da solo. Ma che potrebbe colpire ancora.