Sottopasso ex Benfra, ragazzo minacciato con un coltellino e rapinato del monopattino

Un nuovo episodio di microcriminalità si è verificato nel sottopasso ex Benfra, l'opera che permette di superare la ferrovia collegando il quartiere Crocetta all'area ex Acciaierie e al Museo Ferrari. Lo riferisce oggi Trc Modena. Secondo quanto riportato, un ragazzo di 18 anni sarebbe stato fermato da uno straniero mentre in piena notte percorreva il sottopasso con il monopattino, mentre stava rientrando a casa.

Il malvivente avrebbe estratto un coltellino per minacciare la vittima, arrivando ad una colluttazione a seguito della quale lo straniero è riuscito ad impossessarsi del monopattino e fuggire. Fortunatamente il 18enne non ha riportato lesioni fisiche, ma ovviamente l'esperienza è stata provante.

Il tunnel denominato "Ex Benfra" - che deve il suo nome alla storica azienda di macchinari che si trovava in quell'area - è contraddistinto da una storia travagliata fin dai suoi esordi. Dopo le difficoltà sul piano realizzativo, con anni di attesa e contenziosi, l'infrastruttura ha vissuto periodi di abbandono, diventando nel tempo luogo degradato e meta di sbandati. Grazie all'ultimazione dei lavori e a successivi interventi di manutenzione, l'opera è pienamente funzionante dal 2020.

Tuttavia, diversi episodi di cronaca hanno contraddistinto anche negli ultimi anni quel tratto ciclopedonale, che si trova in una zona di per sè abbastanza isolata. Diverse segnalazioni sono pervenute circa la presenza di spacciatori di droga, ma anche di altre aggressioni a scopo di rapina. L'area è presidiata dalle telecamere, ma questo non sembra scoraggiare i malintenzionati che orbitano in quella zona. Lo scorso autunno si sono registrati due episodi analoghi, sempre ai danni di giovanissmi che abitano in zona e utilizzano il tunnel per spostarsi da e verso casa.