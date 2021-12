Rapina e sparatoria a Carpi al centro commerciale “Borgogioioso". Ferita una guardia

Intorno alle 13.30 di oggi Il centro comemrciale di Borgogioso a Carpi è stato teatro di una sparatoria.

Secondo quanto ricostruito una banda di malviventi avrebbe assaltato un furgone portavalori del Gruppo Battistolli sparando contro lo stesso furgone e ferendo quindi una guardia giurata, un uomo di 40 anni. che fortunatamente non risulta in pericolo di vita ma risulta in osservazione breve intensiva con prognosi di 30 giorni.

Inevitabile il panico scoppiato tra i clienti presenti in quel momento al centro commerciale e allarmati dagli spari. Sul posto è intervenuta la Polizia per ricostruire i fatti e risalire ai malviventi che si sarebbero dati alla fuga