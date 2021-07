Ragazza rapinata all'uscita della stazione, tre testimoni bloccano il ladro

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di tentata rapina e lesioni personali, un cittadino di origini marocchine, 36enne. Vittima dell'aggressione uan studentessa 22enne, che, uscendo dalla stazione ferroviaria di Modena, si stava dirigendo verso via Montecuccoli. Approfittando della scarsa visibilità e sorprendendola spalle, il nordafricano l'ha strattonata con violenza, facendola cadere a terra e strappandole così la borsetta che aveva a tracolla.

Fortunatamente tre passanti – due cittadini nigeriani e un ivoriano - hanno assistito alla scena e, con forte senso civico e prontezza si sono messi all’inseguimento del rapinatore, riuscendo a bloccarlo. I tre lo hanno poi trattenuto fino all'arrivo dei Carabinieri, che lo hanno preso in consegna. I tre, uno dei quali è rimasto lievemente ferito, hanno anche recuperato e restituito la borsa alla vittima.



Il cittadino marocchino è stato tratto in arresto e trattenuto in cella per la notte. Giudicato con rito direttissimo nel corso della mattinata, il giudice ha disposto il suo trasferimento in carcere.