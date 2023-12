Rapinava supermercati e scappava in taxi, ora dovrà scontare oltre sei anni di carcere

Con il volto coperto da un cappellino e una mascherina chirurgica si introduceva nei supermercati, puntava un coltello alla gola degli addetti alle casse, si faceva consegnare il denaro nella loro disponibilità, e poi scappava a bordo di taxi condotti da ignari tassisti. Con questo modus operandi, nel marzo di quest'anno, aveva messo a segno sei colpi nel giro di nemmeno una settimana, arrivando a rubare circa quattromila euro: teatri del suo diegno criminoso erano stati diversi supermercati di Carpi, Novi di Modena, Soliera e Correggio.

Le attività investigative dei Carabinieri delle stazioni di Novi e Soliera congiuntamente alla Compagnia di Carpi, avevano presto portato all'identificazione dell'uomo, un 41enne italiano, con precedenti specifici e problemi di tossicodipendenza. Il 41enne, nei primi giorni di aprile era stato fermato dai Carabinieri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha provveduto alla sua custodia.

Fuggito da una comunità di recupero per tossicodipendenti nella quale era stato inserito nel mese di giugno, era stato portato nel Carcere di Poggioreale, dove è rimasto sino ad oggi in attesa della sentenza del processo che lo vedeva imputato per rapina. All'esito del giudizio abbreviato, il 41enne è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, a fronte della richiesta di 8 anni avanzata dal Pubblico Ministero in sede processuale.