Evade dai domiciliari e rapina il Dpiù, condannato 30enne: "Avevo fame"

Si trovava ai domiciliari per una rapina, è evaso per compierne un'altra ed è stato nuovamente arrestato. Questa volta però è finito in carcere. Quando il suo difensore d'ufficio, l'Avv. Chiara Virgili, gli ha chiesto perchè lo avesse fatto, lui le ha risposto: "to eat", "per mangiare". E' la storia di un ragazzo africano, oggi 30enne, arrivato in Italia nel 2011 e residente a Modena con la madre, disoccupata. Alle spalle un passato turbolento, costellato di precedenti di Polizia e marchiato dalla tossicodipendenza.

La rapina al Dpiù

A fine 2022, l'uomo evade dai domiciliari e si reca al Dpiù in compagnia di un'altra persona, ad oggi ignota, con l'intento di rubare generi alimentari. Scoperto da una guardia giurata con un po' di cibo sottobraccio, brandisce un coltello per guadagnarsi la fuga. Non lo usa contro la guardia, ma la minaccia, mentre il suo complice fa perdere le proprie tracce. Viene arrestato poco dopo, nei pressi del supermercato.

Il processo

Finito a processo con l'accusa di rapina aggravata in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere ed evasione, la pubblica accusa propone per lui il raggiungimento di una sorta di accordo: una pena di 4 anni e 9 mesi, previa redenzione e scuse alla parte offesa - ovvero la guardia giurata costituitasi parte civile nel processo -, con il riconoscimento dell'equivalenza tra attenuanti generiche e le aggravanti.

L'Avv. Chiara Virgili però, avanza una richiesta differente: la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, sulla base della condizione sociale ed economica del suo assistito.

I giudici del Tribunale, riunito in composizione collegiale, si sono espressi questa mattina riconoscendo l'effettività della situazione di disagio in cui versa l'imputato. Avallando sostanzialmente la tesi della difesa, hanno riconosciuto la prevalenza delle attenuanti, condannando il 30enne a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Inoltre, hanno liquidato il risarcimento del danno in favore della parte civile in mille euro, a fronte di una richiesta di 30mila euro.

Ora il 30enne si trova in carcere, ma la difesa sta valutando di chiedere una misura alternativa alla detenzione come l'ingresso in comunità, che sarebbe certamente più funzionale alla rieducazione del giovane condannato.