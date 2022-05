Bloccato al supermercato, un pranzo che costa una condanna a 8 mesi

Aveva intenzione di uscire senza pagare due pezzi di salmone e uno di formaggio e ne è nata una colluttazione con una guardia giurata, che lo ha condotto ad essere processato per direttissima con l'accusa di rapina.

E' accaduto ieri mattina a Modena, all'uscita del supermercato In'S di Piazza della Cittadella. Protagonista della vicenda un 22enne di origine marocchina, incensurato, residente a San Prospero, il cui tentativo di rubare un pasto non è sfuggito agli occhi della guardia giurata di turno, che lo ha prontamente bloccato.

Ne è nata una colluttazione a suon di spintoni, filmata dalle telecamere del supermercato, al termine della quale la guardia è riuscita ad immobilizzare il ragazzo. All'arrivo della Polizia Locale, avvertita dalla vigilanza, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato con l'accusa di tentata rapina.

Il 22enne, processato per direttissima in tarda mattinata, ha dichiarato che avrebbe dovuto iniziare a lavorare in una azienda agricola oggi. Senza cercare giustificazioni, ha raccontato di essere disoccupato da dicembre e di ricevere 75 euro al mese dal Comune in cui risiede. Stando alle sue parole, questa cifra gli sarebbe stata concessa come sovvenzione rispetto ad una patologia psichica manifestata in seguito alle precarie condizioni di vita in cui versava in Libia.

In aula, come di consueto, si sono contrapposte accusa e difesa. Il PM ha chiesto 10 mesi per rapina impropria, mentre l'Avvocato difensore Gianluca Piola - in sostituzione dell'Avv. Annalisa Tironi - ha sollecitato la riqualificazione nel reato di furto; ed è stato incardinato l'abbreviato. Il Giudice, riconoscendo le attenuanti generiche, si è espresso condannando il 22enne ad otto mesi di carcere con pena sospesa e duecento euro di multa per il reato di tentata rapina impropria.