Minaccia la cassiera del supermercato e scappa con mille euro, inseguito e preso

Un rapinatore ha provato un colpo "improvvisato" questa mattina al punto vendita Eurospar di via Nonantolana. L'uomo, secondo quanto ricostruito, si è avvicinato alla cassa e ha minacciato al cassiera, riuscendo a farsi consegnare precisamente 995 euro in contanti dal registratore, fuggendo poi a piedi.

Il fatto non è sfuggito al personale addetto alla vigilanza del supermercato, che subito si è messo all'inseguimento dell'uomo, riuscendo a bloccarlo in via Albareto e a trattenerlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Immediatamente, infatti, erano stati avvisati i Carabinieri e una pattuglia del Radiomobile ha raggiunto velocemente via Nonantolana.

Gli agenti hanno preso in consegna il rapinatore, un uomo di 35 anni, e hanno ricostruito l'accaduto, optando poi per trarlo in arresto con l'accusa di rapina.

Il 35enne è stato condotto in carcere in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria, mentre il maltolto è stato immediatamente restituito al supermercato.