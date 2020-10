Rapina con un coltello la tabaccheria di via Costa e fugge in monopattino

Era solo questione di tempo: il monopattino entra nelle pagine di cronaca nera anche come mezzo usato per commettere reati., più precisamente una rapina. E' accaduto ieri pomeriggio intorno alle ore 17 in via Cesare Costa, dove un uomo - dal probabile accento meridionale - si è presentato con il volto travisato presso la Tabaccheria Maretti.

Una volta all'interno ha estratto dalla tasca un coltello e ha minacciato la titolare, facendosi consegnare circa 1.800 euro dal registratore di cassa. Senza colpo ferire, fortunatamente, l'uomo è poi uscito velocemente dal negozio ed ha ripreso il monopattino con il quale era arrivato, scomparendo rapidamente per le vie circostanti.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e gli agenti della Squadra Mobile hanno raccolto i primi elementi utili ad avviare le indagini.

Non è la prima volta che l'attività di via Costa viene presa di mira da rapinatori più o meno improvvisati: l'ultimo episodio in ordine di tempo risale al 2017. Qualche mese prima a stessa sorte era toccata anche all'attigua farmacia.