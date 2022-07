Rapina all'uscita della discoteca: si fingono taxisti, poi tirano fuori il coltello

Un altro grave episodio, apparentemente riconducibile a una baby gang, si è verificato nei giorni scorsi in Riviera. La vicenda risale all'alba del 14 luglio, ma solo oggi è trapelata: protagonisti alcuni giovani in vacanza a Riccione che hanno deciso di trascorrere la notte nel locale sulla collina di Misano. Secondo quanto denunciato dalla vittima, un modenese, verso le 5.30 la compagnia ha deciso di ritornare a casa e all'uscita delo locale ha atteso l'arrivo di un taxi. Ai tre ragazzi si è avvicinata un'auto bianca che ha offerto loro un passaggio. Una volta dentro l'abitacolo, tuttavia, i giovani hanno calato la maschera, rivelandosi tuttl'altro che taxisiti.

Nell'auto, infatti, erano presenti degli ragazzi descritti dalle vittime come nordafricani, che hanno estratto dei coltelli per minacciare il modenese e i suoi amici, costringendoli a consegnare cellulari, Apple Watch e portafogli.

Ottenuto il bottino, i malviventi avrebbero poi picchiato i tre che sono in ogni modo riusciti a fuggire. Le vittime, una volta ripresesi dallo spavento, non hanno potuto far altro che presentarsi ai carabinieri di Riccione per sporgere denuncia.

(fonte RiminiToday.it)