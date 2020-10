Rapina a mano armata nella villa di Luca Toni: "La mia famiglia sta bene, ma grande trauma"

"Giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi". Lo rende noto sui suoi profili social Luca Toni, dopo che la notizia è stata pubblicata stamane dalla Gazzetta di Modena. Il colpo è avvenuto nell'abitazione di famiglia, che si trova a Montale Rangone, probabilmente pianificato con cura e messo in atto da veri "professionisti".

"La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma sopratutto affettivi", commenta amaramente lo sportivo originario di Serramazzoni.

"A seguito della rapina sono intervenute le forze dell ordine probabilmente chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella mia via;la vigilanza non si è accorta di nulla". Il caso è infatti in mano all'Arma dei Carabinieri, che ha sentito Toni e la famiglia e avviato le indagini sui criminali, che si sono dileguati immediatamente dopo la rapina.

Il calciatore chiude il suo messaggio con la chiara volontà di non voler finire ulteriormente sotto i riflettori: "Chiedo rispetto e privacy per me e la mia famiglia in questo momento. Grazie a tutti."