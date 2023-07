Getta a terra una coppia di anziani per rapinarli, denunciato l'aggressore

Preoccupante episodio ci cronaca l'altro ieri mattina in zona Torrazzi a Modena. Una coppia di anziani è infatti stata aggredita in strada da un rapinatore, riportando anche lesioni fisiche. Intorno alle ore 10, come riferito dalle vittime stesse, marito e moglie si trovavano a passeggio quando uno sconosciuto si è avvicinato loro e ha tentato di strappare il borsello che l'uomo portava a tracolla.

Il gesto repentino ha causato la caduta dell'uomo e della donna, che sono finiti a terra. Le grida dei due hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti e quantomeno il malvivente è stato costretto a desistere. Poi si è allontanato.

Una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena si è portata rapidamente sul posto, raccogliendo la denuncia degli anziani e ascoltando le testimonianze.

Le ricerche immediate hanno permesso agli uomini dell'Arma di rintracciare un giovane corrispondente alle descrizioni, quale presunto autore della tentata rapina. Il 26enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena. I due anziani sono stati medicati al Pronto Soccorso e non hanno fortunatamente riportato conseguenze gravi dal punto di vista fisico.