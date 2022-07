Transessuale ingaggiato come escort e poi rapinato, un arresto a Sassuolo

Ormai due mesi fa, precisamente il 23 maggio, un transessuale era stato vittima di una rapina in un appartamento de Cremona. Le indagini dell'ufficio investigativo della Questura della cittadina lombarda, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno permesso di identificare nei giorni successivi i due presunti autori materiali dell'aggressione e di identificare un terzo soggetto complice, che avrebbe avuto la funzione di "palo". Si tratta di due cittadini albanesi di 30 e 32 anni.

Giovedì 14 luglio, alle prime luci dell'alba, il personale della Squadra Mobile, con l'ausilio del Commissariato di Sassuolo, ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Cremona su richiesta della Procura della Repubblica, arrestando uno dei indagati a Sassuolo ed accompagnandolo presso la casa circondariale di Modena. L'altro è stato rintracciato solo dopo 24 ore di incessanti ricerche, Il terzo uomo , accusato di aver avuto comunque un ruolo importante nella pianificazione della rapina e della successiva fuga, risulta attualmente indagato a piede libero ed è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.

Non è chiaro se la rapina fosse stata premeditata in partenza, o se sia stata la conseguenza di un incontro non gradito. I due avrebbero contattato l'escort attraverso un sito di annunci, fissando l'incontro in appartamento. Una volta in casa, tuttavia, la vittima sarebbe stata malmenata e poi rapinata di circa 500 euro e dello smartphone, anche ritrovandosi un coltello puntato alla gola.

Le indagini della Polizia cremonese hanno consentito di risalire alla vettura con cui i due stranieri si sono allontanati e di rintracciare poi il telefono usato per i contatti tra il transessuale e gli ipotetici clienti. I due dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.