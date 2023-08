Picchiato in strada e derubato della collanina, l'aggressore ai domiciliari

Si trova agli arresti domiciliari da mercoledì scorso un giovane di origine marocchina, accusato di rapina aggravata ai danni di un ragazzo minorenne. Nelle scorse ore, infatti, la Squadra Mobile di Modena ha proceduto all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti del giovane nordafricano ritenuto responsabile di una grave aggressione.

L'episodio principale è avvenuto lo scorso 13 giugno in Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa: una pattuglia della Volante era intervenuta insieme al 118 per la presenza di un ragazzo con la testa sanguinante. Il minore aveva riferito di essere stato rapinato e picchiato da un giovane, che conosceva, il quale gli aveva sottratto una catenina d'oro per poi allontanarsi.

Dai racconti della vittima, poi confermati dai testimoni, era emerso che il minore era stato fermato per strada dal rapinatore. Questi lo aveva avvicinato con una scusa e gli aveva messo le mani al collo, tentando di strappargli la catenina d'oro. Ne era scaturito uno scontro fisico violento, durante il quale il ragazzino era stato colpito con un ombrello e si era visto bloccare la testa fra le gambe dell'aggressore, che era così riuscito a strappare la catenina per poi allontanarsi.

Alcuni giorni dopo, per altro, l'aggressore e la vittima si erano nuovamente incontrati in modo casuale in strada e anche in quella circostanza il magrebino lo aveva afferrato per il collo minacciandolo.

Dopo le indagini della Mobile, che ha consegnato alla Procura diversi elementi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha deciso di applicare all'indagato la misura degli arresti domiciliari.