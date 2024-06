Spinta a terra e rapinata lungo i Viali, l'aggressore fugge con un complice

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina intorno alle ore 6 una donna residente in zona è stata vittima di una rapina mentre era a passeggio con il cane in viale Martiri della Libertà. E' stata la stessa vittima a denunciare l'accaduto, spiegando di essere stata aggredita alle spalle da un giovane - descritto come di origine straniera - che l'ha spinta con forza per poi strapparle la borsa che aveva in mano.

La signora è finita a terra, riportando alcune escoriazioni, fortunatamente senza altre conseguenze fisiche gravi.

Il rapinatore si è allontanato di corsa, salendo poi su un'auto con al volante un complice e facendo così perdere le proprie tracce.

Il bottino è stato tuttavia molto magro. Con ogni probabilità il malvivente pensava di aver rubato una borsetta contenente denaro e oggetti di valore, ma in realtà si trattava di un trasportino per un cane di piccola taglia, che all'interno aveva solo qualche oggetto dell'animale stesso.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini.