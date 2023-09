Armato di spranga minaccia e rapina un ragazzo lungo i Viali, bloccato dalla Polizia

Rapina notturna in viale delle Rimembranze a Modena. E' accaduto fra sabato e domenica, ai danni di un ragazzo che si trovava con amici appunto lungo i Viali. Come riferito dalla vittima e dai testimoni, un altro giovane si era avvicinato con fare minaccioso, tentando di rubare un monopattino elettrico. Il furto non era andato a buon fine e il rapinatore aveva tirato fuori una spranga metallica con attaccata una vite, con al quale aveva minacciato il giovane, impossessandosi del suo borsello che conteneva un paio di auricolari.

I ragazzi hanno chiamato il 112 e le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute rapidamente, facendosi raccontare l'accaduto. I testimoni hanno indicato la direzione di fuga del malvivente, che si stava allontanando senza particolare fretta. Il giovane è stato raggiunto dai poliziotti e identificato in un 22enne italiano. Una volta perquisito, è stato effettivamente trovato in possesso degli auricolari della vittima.

Il 22enne è stato tratto in arresto per rapina e processato per direttissima. Il Questore di Modena ha emesso nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione del Daspo urbano che prevede il divieto di accesso a specifiche aree urbane della città per anni due. La violazione del divieto comporterà la sanzione dell’arresto da sei mesi ad un anno.