Violenta rapina in gioielleria, titolare aggredito e immobilizzato

Alle 18 circa di mercoledì 7 dicembre, sono entrati e hanno portato via orologi preziosi. E' accaduto - nuovamente - alla gioielleria "Retrò" di via D'Azeglio 36, in pieno centro pedonale, affollato per lo shopping natalizio, nonché in un pre-festivo con Bologna piena di turisti.

Sono entrati in tre, camuffati con cappelli e parrucche, hanno aggredito e immobilizzato il titolare - il modenese Massimo Magnani Borea - che in seguito è stato medicato dal 118, con le fascette e arraffato gli orologi di marca dalla vetrina per poi darsela a gambe e disperdersi nelle vie affollate. Gli inquirenti, come di prassi, stanno esaminando i filmati delle telecamere del negozio e quelle installate nella zona.

A febbraio del 2020, lo stesso titolare della gioielleria si era ritrovato di fronte a due uomini e fu minacciato con un cutter, ma allora ebbe il tempo di reagire, afferrò un machete e li mise in fuga. (fonte Bolognatoday.it)