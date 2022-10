Migliaia di giovani occupano un capannone per un rave party a Modena Nord

Caos a Modena Nord. Da ieri sera sta andando in scena un Rave Party abusivo in un capannone industriale abbandonato accanto alla rotatoria di via Marino nei pressi del casello Autostradale di Modena Nord. Già migliaia di giovani hanno raggiunto il luogo con auto e camper.

Una massa notevole di persone ha posteggiato nelle strade e nei campi intorno alla frazione Tre Olmi. Ieri sera è iniziata la musica ad altissimo volume all’interno dello stabile, con un via vai continuo di ragazzi e ragazze che si sono anche accampati tutt’intorno al luogo del rave.

La situazione è monitorata dalle Forze dell’Ordine con un vasto dispiegamento di forze intorno al capannone. Sono state effettuate verifiche, ma agenti e militari non sono ancora intervenuti, osservando a distanza lo svolgimento dell’evento.

Per motivi di sicurezza nella notte sono state chiuse diverse uscite autostradali, sull'A22 a Carpi e Campogalliano, e sull'A1 Modena Nord e Sud, poi riaperte in mattinata. La viabilità nella zona è interrotta con gravi disagi sia per i residenti sia per l’area commerciale di Cittanova dove per altro è in corso la Fiera Skipass. Al momento risultano chiusi i cavalcavia sull’Autostrada e la vecchia rotatoria del casello autostradale.

Nelle intenzioni degli organizzatori l'evento, ribattezzato Whitchtek 2k22, dovrebbe proseguire fino al primo novembre. Fonti nazionali, tuttavia, riferiscono del mandato del Ministro dell'Interno al Prefetto di Modena circa lo sgombero dell'area. Un'operazione estremamente delicata della quale al momento non si hanno avvisaglie.

++ Seguiranno aggiornamenti ++