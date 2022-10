Il rave party prosegue senza sosta, le forze dell'ordine si radunano per il blitz

Dopo ormai 30 ore prosegue ininterrottamente il rave party presso il capannone di Modena Nord occupato nella giornata di sabato. L'afflusso di persone è stato costante e la musica è proseguita senza sosta per tutta la notte all'interno delle mura dello stabile, rimbombando per tutte le zone circostanti. Residenti si lamentano del rumore anche nelle zone di Cittanova e della Madonnina, oltre ovviamente alla più prossima frazione di Tre Olmi.

Lo svolgimento dell'evento è finora stato regolare, con le forze dell'ordine che hanno monitorato l'andamento del rave. Mezzi di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco presidiano costantemente l'area e i sanitari sono intervenuti a più riprese per verificare le condizioni dei giovani presenti per il quale è stato chiesto un loro intervento.

Per tutta la notte è rimasta invariata la situazione della viabilità. Resta interrotta anche oggi la circolazione nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Virgilio/viale Orazio e la rotatoria in viale Virgilio di immissione in autostrada A1.

Preparativi per lo sgombero

AGGIORNAMENTO ORE 7.00: Come annunciato dal Ministero ieri mattina, sembra concretizzarsi l'ipotesi di uno sgombero, per impedire al rave di proseguire fino alla giornata di domani. L'intera domenica è stata di preparazione e pianificazione, mentre all'alba di oggi sono iniziate ad arrivare le camionette dei plotoni di polizia in tenuta antisommossa.

Una ventina i mezzi giunti sul posto intorno alle ore 7 di stamane, con i vari comandanti delle squadre che stanno ora seguendo un briefing con i loro superiori. Sono presenti al momento circa 200 agenti e carabinieri. Presumibilmente sono già iniziati i contatti con gli organizzatori dell'evento per cercare una mediazione preliminare, in modo da tenere l'opzione di un'irruzione in forze come ultima ipotesi operativa. ++ Seguiranno aggiornamenti ++