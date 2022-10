Rave party non autorizzato alla periferia di Marano sul Panaro. Intervengono i Carabinieri

Nelle prime ore del mattino, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri finalizzate alla prevenzione di rave party, i Militari della Compagnia di Sassuolo e della Tenenza di Vignola sono intervenuti in un casolare alla periferia di Marano sul Panaro, ove era stata localizzata una festa aperta al pubblico, non autorizzata, in assenza di presidi di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Sul posto si sono subito portate pattuglie dell’Arma delle Stazioni Carabinieri limitrofe. I Carabinieri hanno poi identificato circa cinquanta giovani.

La festa non autorizzata è stata così interrotta, evitando che si creassero problemi di ordine e sicurezza pubblica. I controlli - pianificati nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica - proseguiranno in tutti i fine settimana, di intesa con le altre Forze di Polizia.