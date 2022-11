Sassuolo, lasciano la droga nel cassonetto e scappano alla vista degli agenti

Proseguono nel centro cittadino i controlli della Polizia Locale di Sassuolo, con l'ausilio dell'unità cinofila con il cane Hector e suoi conduttori. Nei giorni scorsi, in piazza Tien an men, tre uomini di colore alla vista della pattuglia si sono dati alla fuga in sella a due biciclette e un monopattino elettrico.

Insospettita, la pattuglia ha perlustrato l’area ed Hector si è lanciato mirando un cassonetto dei rifiuti urbani nei pressi del luogo in cui erano intenti a parlare i tre soggetti dati alla fuga.

Gli agenti hanno così potuto recuperare 18 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, divisa in due parti all'interno di un sacchetto di piccole dimensioni trasparenti appoggiato all'interno del cassonetto.

“Piccola o grande che sia il quantitativo di sostanza recuperato – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ciò che conta è l’attenzione che la Polizia Locale di Sassuolo ha nei confronti di questo tipo di reato, intervenendo puntualmente grazie all’indispensabile aiuto del fiuto di Hector. Grazie agli agenti per l’attività che quotidianamente svolgono, in centro e non solo con controlli che proseguiranno, in maniera ancora più capillare, nell’imminente periodo delle festività”.