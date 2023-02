Recuperati in elicottero due scialpinisti rimasti bloccati sul Cimoncino

Questo pomeriggio due scialpinisti sono rimasti bloccati sul Cimoncino, in una zona decisamente verticale ed impervia e sono stati impossibilitati a proseguire in sicurezza: è stato per questo richiesto l'intervento del Soccorso Alpino.

È successo questo pomeriggio a due scialpinisti modenesi: stavano percorrendo il versante est della montagna quando si sono ritrovati in una zona con ghiaccio duro e salti di roccia e quindi, impossibilitati a proseguire in sicurezza sia in salita che in discesa, sono rimasti bloccati.

Per non correre rischi hanno deciso di attivare i soccorsi e sul luogo è giunta una squadra di quattro tecnici del Soccorso Alpino della stazione monte Cimone oltre a EliPavullo, intervenuto per provvedere all'evacuazione dei due escursionisti.

I due modenesi sono stati trasportati dall'elicottero al campo base dove sono stati visitati dal personale sanitario presente che, fortunatamente, non ha riscontrato problematiche sanitarie.