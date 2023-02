Sopralluoghi dei Carabinieri nei casolari abbandonati, spunta molta refurtiva

Grazie ad una serie di controlli eseguiti dall'Arma è stato possibile recuperare numerosi oggetti rubati. I Carabinieri della Compagnia di Modena, infatti, nei giorni scorsi, hanno eseguito nuovi controlli all’interno di edifici abbandonati e spesso occupati abusivamente.

Controlli che vengono eseguiti periodicamente, in particolare con l'obiettivo di rintracciare persone colpite da provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria e rintracciare nascondigli dove possano essere nascoste sostanze stupefacenti. Si sprecano infatti i casi di immobili rurali (e non)o cantieri incompiuti che diventano rifugio per stranieri irregolari e spacciatori.

Come detto, nel corso di uno dei controlli effettuato dai militari del Radiomobile è stato ispezionato un casolare abbandonato, con relative pertinenze, situatonella zona nord della città, all’interno del quale sono stati trovati diversi oggetti provento di furto. In particolare, sono stati recuperati 47 paia di occhiali, completi di custodia, un iPod, tre navigatori satellitari e un kit di emergenza per veicoli, tre mazzi di chiavi di abitazioni e due chiavi di autovetture, due orologi da polso e tre portafogli contenenti documenti risultati asportati a Modena.

La notte successiva, un nuovo controllo effettuato dai Carabinieri all’interno del casolare, ha consentito di fermare e identificare un 33enne, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per invasione di edifici.