Recuperati 6 milioni di refurtiva, frutto di 20 anni di furti. Online il "catalogo"

Le indagini della Squadra Mobile di Bologna hanno portato al sequestro di centinaia di migliaia di oggetti e preziosi, asportati nel Centro Nord Italia durante gli ultimi 20 anni circa, oggetti caratterizzati dall'ingentissimo valore economico, stimato in 6 milioni di euro.

La Polizia felsinea, coordinata dalla Procura della Repubblica, è entrata in alcune abitazioni di proprietà di un unico soggetto, un incensurato e insospettabile 70enne, ora indagato a piede libero. Si è risaliti all'uomo, come spiegano in conferenza stampa il capo della Mobile Roberto Pititto e il dirigente della Sezione Reati contro il patrimonio Carmelo Contissa, grazie al fatto che la sua abitazione bolognese era frequentata da una serie di ricettatori dai quali l'indagato, un vero e proprio collezionista, acquistava la merce.

Secondo gli investigatori, buona parte dei beni è riconducibile a reati commessi per lo più nel centro nord Italia negli ultimi 20 anni. Si spazia da proventi di furti in appartamento, furti su treni, truffe, scippi e borseggi.

A titolo esemplificativo, sono state sequestrate monete antiche o rare, cammei di ogni tipo e dimensione, pietre preziose di vario genere, sei casse piene di fossili, un dente di Mammuth, collezioni di farfalle e coleotteri, capi di divise militari della Seconda guerra mondiale, pistole antiche ad avancarica, macchine fotografiche e videocamere, numerosissimi orologi per lo più in oro, lingotti d’argento e numerosi altri beni.

Come visualizzare la refurtiva

Tutti i beni rivenuti si riferiscono a furti o rapine accaduti fino alla data del 21.09.2022. I vari beni rinvenuti sono stati suddivisi per tipologia in diverse categorie e catalogati in lotti contrassegnati da un numero univoco. Ogni lotto potrà contenere più oggetti al suo interno.

Quando si seleziona una categoria, verrà mostrato, in alto a destra, il totale dei lotti presenti ma non il numero totale degli oggetti catalogati in quella categoria. Per visualizzare tutti i beni presenti, sarà sufficiente premere su di una foto qualsiasi e scorrere con le frecce direzionali che compariranno sui lati della foto.

Tutti gli oggetti saranno visualizzabili su questo sito.

Per la gestione degli appuntamenti e delle operazioni di restituzione è stato istituito un apposito numero telefonico che potrà essere contattato nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 all'utenza 0516401776 (diretto)

(fonte Bolognatoday.it)