Carpi, la Polizia Locale rintraccia e restituisce due auto rubate

La Polizia Locale do Carpi ha rintracciato due auto rubate, che sono state così restituite ai legittimi proprietari. Una di queste era stata inutilmente “camuffata” cambiandole le targhe, a loro volta rubate.

I due mezzi, di grossa cilindrata, erano stati rubati mesi fa rispettivamente a Soliera e in provincia di Verona, e in questi giorni ritrovati entrambi a Carpi; le targhe applicate su uno dei due, erano state rimosse da un terzo veicolo in sosta nel modenese.

I veicoli sono tornati nelle mani dei legittimi proprietari, mentre sono in corso ulteriori accertamenti. Anche in questo caso, viene sottolineato, la normale attività investigativa di Polizia giudiziaria ha potuto contare sull'ausilio del sistema di videosorveglianza comunale.

Il Comando rinnova comunque a tutti i cittadini l'invito a segnalare la presenza di veicoli lasciati in sosta con modalità o in circostanze sospette o da lungo tempo: ciò, assieme alla attività di controllo eseguita dalle forze dell'ordine, permette di eseguire le opportune verifiche sui mezzi segnalati.