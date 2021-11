Mezzo recuperato, dopo otto ore di stop riapre via Emilia Ovest

È stata riaperta regolarmente al traffico poco prima delle 16 di oggi, giovedì 18 novembre, via Emilia ovest a Modena, a Cittanova, nei pressi della rotatoria di Marzaglia, dove dalle 7.30 del mattino la circolazione è stata prima a senso unico alternato, poi del tutto interrotta, per le conseguenze di un incidente stradale tra un’auto e un Tir. L’autoarticolato, infatti, si era ribaltato nel fossato ed è stato necessario l’intervento di due gru per recuperare il mezzo e il container carico di piastrelle e ripristinare la circolazione dopo circa 8 ore di interruzione. La Polizia locale, in accordo con Anas, ha dirottato il traffico sui percorsi alternativi, non sempre idonei per i mezzi pesanti.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale, è rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Baggiovara la donna alla guida dell’autovettura, una 36enne residente in provincia. Il mezzo pesante, di un’azienda italiana, era guidato da un’autista che è cittadino rumeno e viaggiava in direzione Modena quando si è scontrato frontalmente con l’automobile che invece si dirigeva verso Reggio. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per liberare la donna dalle lamiere della vettura.