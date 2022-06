Doping e droga, prosciolto l'ex ciclista Riccò

E' iniziato tutto nel 2014, quando alcune intercettazioni dei NAS - Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri - di Parma e Sassuolo hanno fatto venire a galla un giro di sostanze stupefacenti e dopanti legato al mondo delle palestre, nel quale si ipotizzava inizialmente fosse coinvolto anche l'ex ciclista Riccardo Riccò, reduce dai fatti che lo avevano portato a smettere di correre.

L'indagine, che vedeva coinvolte otto persone, aveva condotto al sequestro di modeste quantità di cocaina (alcuni grammi) presso le pertinenze di uno degli indagati, mentre le sostanze dopanti non erano mai state rinvenute.

Nello specifico, i reati imputati al "Cobra" erano la somministrazione di sostanze dopanti e il traffico di stupefacenti, ma - come spiega l'Avv. Alessi Fiorenzo (difensore dell'ex ciclista durante tutta la durata del processo, insieme all'Avv. Alessi Alberto) - non avrebbero mai avuto un riscontro oggettivo. "Mai un sequestro, mai una misura cautelare" spiega l'Avv. Alessi, che definisce l'impianto accusatorio come un' "accusa indiziaria di 'droga parlata'".

Da allora sono passati otto anni, tra rinvii per difetti di notificazione, cambi di giudice, e altre lungaggini processuali: oggi, il Tribunale di Modena, ha prosciolto Riccardo Riccò per intervenuta prescrizione, istituto che garantisce che un soggetto non viva la sua vita con una Spada di Damocle sul capo, venendo giudicato entro un (abbondante) lasso di tempo predeterminato.

L'Avv. spiega però, che se non fosse intervenuto questo istituto giuridico, sarebbe stato un processo "complesso", "indiziario", in cui "non era così pacifico che si arrivasse a condanna" e ci tiene a sottolineare che "la funzione del processo non è quella di comminare sanzioni, ma quella di verificare la fondatezza della pretesa punitiva dello stato".