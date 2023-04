Omicidio al Novi Sad, i tre giovani indagati sono in fuga. Ricerche a tappeto

E' arrivata oggi la conferma da parte degli inquirenti su quanto erar già trapelato nei giorni scorsi: magistrati e Carabinieri hanno individuato tre giovani pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio del 16enne Mohammad Arham e del ferimento di altri connazionali, a seguito della violenta rissa del 31 marzo scorso scoppiata al parco Novi Sad.

"Le immediate indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Modena e dalle Procure della Repubblica di Modena e dei Minorenni di Bologna hanno consentito di individuare 3 giovani (uno maggiorenne e due minorenni) di nazionalità pakistana, a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza che hanno giustificato l’emissione di un decreto di fermo nei loro confronti da parte delle suddette Autorità Giudiziarie"., conferma oggi la Procura.

I tre ragazzi, tuttavia, sono riusciti a far perdere le proprie tracce immediatamente dopo la drammatica aggressione. Ad oggi sono attivamente ricercati su tutto il territorio nazionale essendo fuggiti dalla città di

Modena. L’indagato maggiorenne è Muhammad Hadi, nato in Pakistan 18 anni fa. Gli inquirenti hanno diramato pubblicamente la sua fotografia, mentre non sono state rese note le foto dei due indagati minorenni.

Le forze dell'ordine hanno a disposizione su tutto il territorio l'identikit dei fuggitivi, ma chiunque avesse segnalazioni ed informazioni utili al rintraccio potranno essere effettuate contattando il numero di emergenza 112.