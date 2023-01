Aereo scomparso dai radar, squadre di ricerca attivate in Appennino

Emergenza in corso sull'alto Appennino modenese. Squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono state attivate dall'Aeronautica Militare per controllare alcune zone dell'appennino Modenese e Reggiano, in seguito alla scomparsa dai radar di un velivolo.

Un piccolo aereo ultraleggero di colore bianco era infatti decollato dal Campo volo di Reggio Emilia,ma ha interrotto le comunicazioni con il centro di controllo del traffico aereo proprio mentre sorvolava la zona montana nei pressi del massiccio del Cimone.

Oltre alle squadre territoriali del Soccorso Alpino delle provincie di Reggio Emilia e Modena, sono impegnati nelle ricerche - coordinate dall'RCC dell'Aeronautica Militare - anche i Carabinieri, personale del 118 ed Vigili del Fuoco, questi ultimi con l'impiego di un elicottero. Nelle ultime ore sono state controllate in particolare le aree di Pievepelago e del versante toscano del Cimone.

AGGIORNAMENTO ORE 18: Sono fino ad ora con esito negativo le operazioni di ricerca. L'elicottero dell'Aeronautica è attualmente ancora in operazione e, con ogni probabilità, nelle prossime ore i militari imbarcheranno personale del Soccorso Alpino all'aeroporto di Pavullo nel Frignano, per compiere un ulteriore sorvolo notturno con l'ausilio di visori notturni.