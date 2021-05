Sassuolo, riprendono le ricerche di Venturelli sulle colline intorno al Tirassegno

Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino in azione sui rilievi collinari nella zona sud di Sassuolo, per sondare boschi e dirupi alla ricerca del ventenne scomparso da ormai 5 mesi

Sono riprese questa mattina le ricerche di Alessandro Venturelli, il ventenne scomparso da Sassuolo a inizio dicembre. Dopo aver sondato le aree fluviali nei giorni scorsi, oggi Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino si sono concentrati sull'area collinare che si trova a sud dell'abitato sassolese, più prossima alla residenza del giovane.

In particolare, le forze si sono concentrate nell'area del Tirassegno, dove si trovano boschi, pendii scoscesi e calanchi. Gli specialisti, attrezzati di tutto punto, si sono calati in diversi dirupi e hanno battuto sentieri e boscaglia. Sul posto anche i cani addestrati alla ricerca delle persone scomparse.

I Vigili del Fuoco, come nelle precedenti occasioni, hanno schierato anche i droni per un monitoraggio dall'alto, ma la giornata ventosa ha reso complesse queste operazioni. Al momento non sarebbero state trovate tracce significative.

