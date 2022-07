Escursionista disperso sul Cimoncino, notte di ricerche infruttuose

Sono riprese questa mattina con le luci dell'alba le ricerche dell’escursionista disperso al Cimoncino. Ieri , infatti, dopo che intorno alle ore 16 è stata attivata per la ricerca di un uomo di 78 anni di cui si sono perse le tracce. La zona è quella del Cimoncino, nel territorio di Fanano.

L’escursionista, originario di Cavezzo, era partito con la moglie per fare una passeggiata. Durante il tragitto il marito è passato avanti dicendo con la moglie che l'abrebbe aspettata al rifugio Zambelli, ma l’uomo non è mai arrivato a destinazione.

Una volta lanciato l'allarme l’elicottero 118 di Pavullo ha effettuato un sorvolo, ma senza esito. Sono presenti diverse squadre di ricerca a terra, con anche i cinofili del Soccorso Alpino. Sul posto per la ricerca sono presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Si tratta di una zona impervia, caratterizzata da folta vegetazione al di fuori delle piste battute, in cui le ricerche di una singola persona rappresentano una sfida decisamente complessa se non si hanno punti di riferimento.

Ieri sera dalle 21.30 in poi è intervenuto anche l’elicottero HH139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Cervia dotato di visori notturni che ha fatto diversi sorvoli nella zona, anche questi purtroppo senza esito. Sempre nella tarda serata e fino a notte inoltrata hanno lavorato anche i droni dei Vigili del Fuoco. Le ricerche via terra sono proseguite con l’ausilio delle Unità Cinofile del CNSAS fino alle 2.