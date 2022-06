Nessuna traccia dell'elicottero disperso, riprese le ricerche in Appennino

Sono riprese con le luci della mattina, intorno alle 6.30, le ricerche di un elicottero disperso con sette persone a bordo, tra 2 embri dell'equipaggio e 5 passeggeri. L'elicottero disperso è un Agusta Koala. Il velivolo privato era decollato ieri mattina intorno alle 10 dall'aeroporto di Capannori-Tassignano ed era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano. L'elicottero da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in azienda nell'ambito di un eventi promozionale della Roto-Cart Spa. Un evento internazionale dedicato all'eccellenza tecnologica del settore cartario. Portava gruppi di potenziali acquirenti stranieri in Veneto a vedere alcuni macchinari.

La zona del crinale appenninico modenese è stata interessata da forte maltempo proprio nei minuti in cui si ritiene l'elicottero la stesse sorvolando: tempesta di pioggia, fulmini e grandine. In sorvolo tra Emilia e Toscana per cercarlo si sono in seguito alzati un elicottero di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, uno dei Vigili del Fuoco e in serata uno della Guardia di Finanza giunto da Roma.

È in particolare battuta la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe. Il velivolo faceva la spola due volte al giorno, prima al mattino e poi al pomeriggio. Ieri era partito alle 10.30, non è mai arrivato. L'ultima rilevazione radar lo colloca proprio nel comune di Pievepelago, nel modenese. Poi il buio.

Si tratta di zone di montagne e boschi, piuttosto impervie. Anche squadre di terra hanno raggiunto la zona, con l'impiego del Soccorso Alpino e Speleologico, di Vigili del Fuoco e volontari di Protezione Civile. Le ricerche sono coordinate dalle prefetture di Modena e a Pievepelago è stato allestito un campo base.

Ci sono alcuni punti oscuri: secondo i tecnici, se l'elicottero si fosse schiantato al suolo in teoria sarebbe partito un segnale di allarme, che nessuno però ha ricevuto. Ma certezze ce ne sono poche. Tracce, nessuna per ora.

Le ricerche anche da parte di un elicottero HH-139 B del 15° Stormo, decollato da Cervia.