Baule stipato di attrezzi rubati, due irregolari denunciati

Nel pomeriggio del 15 gennaio scorso gli agenti della Polizia Stradale di Modena Nord, nell’ambito di servizi di controllo in ambito autostradale, hanno effettuato il controllo di Volkswagen Golf in transito. Nel portabagagli dell’auto, a bordo della quale viaggiavano due cittadini albanesi, erano stivati numerosi attrezzi professionali per officina (trapani e avvitatori e utensileria varia) e per giardinaggio. Oggetti rubati per i quali sono in corso indagini.

I due uomini sono stati accompagnati presso gli uffici della Sottosezione per gli opportuni accertamenti e poi presso la Questura per il fotosegnalamento a fine di identificazione, dai quali è emerso che entrambi non erano in regola con le normative sul soggiorno degli stranieri in Italia.

Inoltre uno dei due, un 26enne, era stato più volte denunciato per reati contro il patrimonio ed a suo carico risultava un ordine di carcerazione per una pena di anni 3 e 3 mesi 3 di reclusione, quale cumulo di pene per reati contro il patrimonio. Lo straniero è quindi stato condotto al carcere di Modena ed entrambi sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione.