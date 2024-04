Morta dentro il macchinario, chiesti due anni di carcere per il responsabile della sicurezza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nuova udienza del processo per la morte di Laila El Harim, la 40enne deceduta ormai tre anni fa presso la ditta Bombonette di Camposanto. Ieri n Tribunale a Modena è stata presentata la richiesta da parte dei pubblici ministeri: due anni di carcere per il 32enne Jacopo Setti, in qualità di delegato alla sicurezza dell'azienda di packaging.

Una richiesta di condanna per l'ipotesi di reato di omicidio colposo ridotta di un terzo per via del risarcimento concesso alla famiglia della vittima, cui si deve però aggiungere - sempre secondo la Procura - una sanzione di 117mila euro a carico della ditta. Ricordiamo che nel processo era inizialmente imputato anche Fiano Setti, nonno di Jacopo e fondatore dell'azienda, nel frattempo deceduto all'età di 87 anni.

La tragedia sul lavoro

Era il 3 agosto dello scorso anno quando la macchina fustellatrice alla quale Laila El Harim era addetta si trasformò per lei in una trappola mortale. L'operaia di 41 anni,di origine marocchina, era in Italia da ormai una ventina d'anni e qui aveva costruito la propria famiglia: lascia infatti il compagno e una figlia di appena 4 anni.

Quella mattina il suo turno di lavoro era iniziato da poco, quando accadde il dramma, con i colleghi intervenuti in prima battuta che lanciarono l'allarme dopo che la lavoratrice era rimasta schiacciata all'interno del macchinario. Allarme cui i soccorritori hanno risposto rapidamente, ma la terribile dinamica dell'infortunio non lasciò scampo all'operaia, che da appena due mesi aveva iniziato il proprio nuovo lavoro presso l'azienda di Camposanto.

Le indagini

A conclusione delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero della Procura modenese aveva chiesto il rinvio a giudizio per l’ipotesi di reato di omicidio colposo con l’aggravante di essere stato commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche per Fiano Setti e Jacopo Setti - difesi dallo Studio Legale Piccaglia- e anche per la Bombonette srl in quanto soggetto giuridico.

Ai due imprenditori il Sostituto procuratore ha contestato, in sintesi, di non aver tenuto conto del rischio di contatto dei lavoratori con gli organi in movimento durante l’uso delle fustellatrici; di più, per un risparmio sui tempi di lavorazione, e quindi per trarne profitto, di aver fatto installare nel macchinario, al posto della prevista protezione statica fissa, dei “pareggiatori” regolabili manualmente, consentendone così l’avvio anche in presenza di un operatore al suo interno. In aggiunta, vi è la questione della mancata formazione di legge circa l'uso del macchinario che la 40enne avrebbe dovuto seguire.