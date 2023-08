Morti al Sant'Anna, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ammette il ricorso

L'archiviazione sulle morti dell'8 marzo 2020 alla Casa Circondariale Sant'Anna di Modena, intervenuta nel giugno 2021, non ha messo la parola fine alla vicenda. Si riapre infatti l'inchiesta davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha ritenuto ammissibile il ricorso della famiglia di Hafedh Chouchane, uno dei ragazzi periti quel tragico giorno.

Il ricorso alla Corte EDU era stato presentato nell'ottobre 2021 per mezzo dell'avvocato Luca Sebastiani, con il sostegno di due nomi di spicco, quali i prof. Barbara Randazzo e Valerio Onida. La famiglia di Chouchane, così come molte altre famiglie e associazioni, non si sono accontentate di un'archiviazione che attribuiva sostanzialmente le morti ad un'overdose di metadone in conseguenza dell'assalto alla farmacia. Per mezzo del proprio legale, la famiglia ha infatti sempre sostenuto che dovessero essere attribuite delle responsabilità omissive da rilevarsi sia nei momenti precedenti che in quelli immediatamente successivi alla rivolta. Omissioni che si sostanzierebbero nella mancanza di comunicazione necessaria nei giorni dello scoppio della pandemia e nella rivedibile tempestività delle cure, e che sorreggerebbero

E mentre il ricorso attendeva di conoscere il suo destino a Strasburgo, a livello nazionale è accaduto un fatto molto importante, ovvero la richiesta di archiviazione della Procura di Modena anche del fascicolo relativo ai presunti pestaggi in carcere. A fronte di un'archiviazione e di una richiesta di archiviazione quindi, stante la normale difficoltà dei ricorsi a superare il vaglio di ammissibilità, pare oggi ancora più significativa la decisione presa dai giudici europei, intenzionati ad andare a fondo in questa complessa vicenda.