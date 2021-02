Operato a Baggiovara il primario scomparso e ritrovato in fin di vita in un hotel

Il dottor Valerio Annessi, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia ad Indirizzo Oncologico e Ricostruttivo all'Ausl Irccs di Reggio Emilia, si trova ricoverato in Terapia Intensiva all'Ospedale Civile di Baggiovara in condizioni critiche. In mattinata ha subito un intervento neurochirurgico in seguito ad evento celebrale acuto. La prognosi rimane riservata.

Annessi, 63 anni, è stato soccorso nelle ore scorse presso il Casalgrande Hotel di Salvaterra, dove era stato vittima di un malore. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, dopo l'allarme lanciato circa la scomparsa del medico. Ieri, infatti, il primario non era rientrato a casa dopo il lavoro e questa mattina non si era presentato al Santa Maria Nuova dove era attesto regolarmente per il lavoro in sala operatoria. Dopo l'allarme lanciato dalla famiglia erano scattate le ricerche: si sta indagando sulla vicenda per chiariee quanto accaduto.