Paziente in pericolo di vita ricoverata al Policlinico con un volo militare dall'Abruzzo

Ieri una donna di 27enne in imminente pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza a Modena a bordo di un volo dell'Aeronautica militare.

La giovane, ricoverata nell'ospedale di Ortona, è stata trasportata dall’aeroporto d'Abruzzo a quello di Bologna a bordo di un Falcon 50 del 31° stormo dell’Aeronautica Militare per poi essere accompagnata per il ricovero presso il Poiclinico di Modena.

Il volo sanitario urgente è stato richiesto dalla prefettura di Chieti e immediatamente disposto e coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la forza armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.