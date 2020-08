Bandiera metallica divelta sul tetto di Palazzo Ducale, recupero a buon fine

I militari dell'Accademia hanno avvertito i Vigili del Fuoco che il maltempo di questi giorni aveva divelto una delle bandiere metalliche posizionate sul tetto di uno dei torrioni del Palazzo Ducale. Dopo un sopralluogo congiunto, nella mattina di oggi, è stato deciso di transennare temporaneamente l'area in via precauzionele in attesa di progettare la manovra di recupero dal tetto non accessibile.

Dopo la dovuta programmazione, l'operazione è stata messa in atto nel pomeriggio con una squadra SAF dei Vigili del Fuoco (personale formato in tecniche speleo alpinistiche) e l'autoscala di 39 metri assegnata al Comando l'anno scorso.

Tutto è andato nel migliore dei modi e sia il basamento che la bandiera spezzata sono stati recuperati, rimuovendo così un potenziale pericolo.

