Rispetto delle norme anti-covid, sanzioni tra Carpi e Castelfranco

Ieri sera i Carabinieri di Carpi hanno sanzionato ai sensi delle attuali norme emanate al fine di contenere la diffusione del covid 19, un cittadino trentenne di origine pakistana, residente in città, poiché in qualità di titolare di un negozio di vendita di generi alimentari sito in Corso Fanti, ho omesso di esporre all’ingresso del citato negozio il cartello che riportasse il numero massimo di persone ammesse all’interno.

Altre tre sanzioni per violazioni alle norme anti covid sono state elevate in nottata nel corso di un servizio esterno della tendenza di Castelfranco Emilia.

In questa circostanza tre cittadini originari della Romania sono stati fermati, alle 3:40 di notte, in zona via Emilia, poiché in giro con l’autovettura senza giustificato motivo.