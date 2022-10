Ancora una rissa fra giovani stranieri a Carpi, grave un ragazzo accoltellato

Ieri sera, intorno alle 23.30, Carpi è stato teatro dell'ennesimo scontro fra cittadini stranieri, che si sono fronteggiati armati e senza esclusioni di colpi. Non si conosce al momento la causa della lite nata in via Caboto, cui i residenti hanno fatto da impotenti spettatori, richiamati dagli schiamazzi che giungevano dalla strada.

Alcuni giovani di origine pakistana, si parla di 5 o 6 persone giunte in auto, si sono scontrati apertamente con mazze e bastoni. Qualcuno aveva però anche un coltello, come purtroppo accertato dalle conseguenze della risa. Due ragazzi sono infatti rimasti sull'asfalto feriti: si tratta di un 29enne poi trasportato al Pronto Soccorso di Carpi e dimesso in nottata e di un 28enne cui è andato decisamente peggio.

Questi, infatti, ha riportato gravi lesioni da arma da taglio ed è stato trasferito all'Ospedale di Baggiovara. Qui è stato sottoposto ad intervento chirurgico e attualmente si trova ricoverato in Terapia Intensiva: la sua prognosi resta al momento riservata.

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto ed identificare i protagonisti dell'episodio. Il fattaccio aumenta chiaramente l'allarme per il comportamento di questi gruppetti di stranieri nella città dei Pio, dove negli ultimi mesi si sono verificati più volte scontri tra pakistani armati di armi bianche, anche con gravi conseguenze fisiche.