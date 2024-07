Una nuova violenta rissa tra stranieri di diverse etnie al parco XXII Aprile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Momenti di violenza hanno contraddistinto il pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio, al parco XXII Aprile. E' accaduto intorno alle ore 18, per ragioni che non sono state accertate al momento, ma che hanno dispiegato le loro conseguenze davanti a diversi testimoni. Uno scontro tra cittadini stranieri è andato in scena nell'area prossima a via Due Canali Sud, nei pressi del campo da bocce che era come sempre frequentato da alcuni residenti.

In particolare un giovane di origine africana avrebbe aggredito un pakistano, generando così la reazione di un nutrito gruppo di asiatici, che si trovava al parco per disputare un incontro di cricket sul prato dell'area pubblica, come regolarmente accade. I pakistani e altri africani sono venuti alle mani, non risparmiando colpi pesanti. La rissa si è poi conclusa con la fuga di alcuni contendenti e non sembrerebbe aver provocato feriti gravi, o quantomeno no è stato registrato l'intervento del 118 sul posto.

Un secondo atto si è avuto circa 40 minuti più tardi, quando uno dei giovani coinvolti è ripassato attraverso il parco ed è stato inseguito - mazze da cricket in pugno - da parte degli stessi pakistani. In questo caso non si è però arrivati allo scontro. Sul posto sono intervenuti per un controllo i Carabinieri.