Pestaggio in pieno centro, ferito un ragazzo. Si cercano tre stranieri

Un'affollata via Emilia Centro, intorno alle ore 21 di oggi, è stata teatro di un violento pestaggio che ha coinvolto diversi giovani. E' accaduto nei pressi del negozio Zara, dove un'ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere un ragazzo rimasto ferito a seguito di un pestaggio. Il giovane è stato soccorso sul posto e poi accompagnato al Pronto Soccorso, fortunatamente senza che abbia riportato lesioni particolarmente gravi.

L'aggressione sarebbe avvenuta a calci e pugni - senza l'uso di armi - ad opera in particolare di tre giovani, descritti come stranieri di origine nordafricana. Non si conoscono i motivi del contendere, nè il contesto in cui è nato lo scontro. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia e della Locale. Gli agenti della Volante hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini su quanto accaduto.

Molti cittadini di passaggio - giovani soprattutto - si sono accalcati in via Emilia, stupiti anche dall'arrivo dei Vigili del Fuoco. Durante il diverbio tra vittima e aggressori, infatti, questi ultimi avrebbero anche preso le chiavi di casa del ragazzo, gettandole in alto su un edificio, dove solo l'autoscala dei pompieri è poi stata in grado di recuperarle.