Rissa in zona autostazione, 17enne accoltellato. È in pericolo di vita

Ancora un grave aggressione tra giovanissimi nella tarda serata di ieri in centro a Modena. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 22 di sabato sera nei pressi dell'autostazione delle corriere, lungo via Fabriani.

Sulle motivazioni che hanno portato all'aggressione si sa ancora poco. Tuttavia secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che uno dei giovani coinvolti sia stato inseguito lungo via Fabriani dove sarebbe poi stato accoltellato al torace. Il giovane, un 17enne è rimasto gravemente ferito ed è stato subito trasportato all'ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Da ieri sera si trova in terapia intensiva ma le sue condizioni sarebbero alquanto gravi. ++ Notizia in aggiornamento++