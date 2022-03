Rissa in un bar: 6 giovani si lanciano sedie e tavoli

Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Modena hanno denunciato in stato di libertà, nella giornata di ieri, 6 giovani per il reato di rissa a seguito di un intervenuto, effettuato intorno alle 05.30, in un bar sito in via Emilia Est