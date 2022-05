Rissa tra condomini, volano bastoni: necessario l'intervento di Carabinieri e 118

Nella serata di ieri, in un'abitazione di Castelvetro di Modena, una banale lite per questioni condominiali è degenerata in un violento alterco che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e del 118.

Intorno alle 21.30 infatti, è pervenuta ai Carabinieri della locale stazione una segnalazione che riferiva di una rissa tra sette persone intente a picchiarsi con bastoni e attrezzi da giardinaggio.

I militari, giunti sul posto con i colleghi della Tenenza di Vignola, hanno sedato il tefferuglio. I sanitari hanno soccorso a bordo dell'ambulanza chi durante la lite si era procurato escoriazioni, ed è stata ristabilita la calma.