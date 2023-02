Ancora un'aggressione al Corni, intervengono la Polizia e un'ambulanza

Nella tarda mattinata di oggi l'Istituto "Corni" è stato teatro di un altro episodio violento che ha costretto le forze dell'ordine ad intervenire. E' accaduto poco dopo le 12, ma ancora non si conoscono i contorni della vicenda, a seguito della quale il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza per prendersi cura di uno studente. Il ragazzo, tuttavia, non ha riportato lesioni significative.

La rissa sarebbe stata provocata da giovani estranei alla scuola, secondo quanto riferito dalle forze sindacali. La Squadra Volante è intervenuta in Largo Moro per riportare la calma e comprendere quanto accaduto: dopo circa un'ora le pattuglie hanno ripreso la loro attività di routine.

"In attesa che si faccia luce su questa ulteriore vicenda, che non fa che esasperare ulteriormente il clima già teso e la preoccupazione tra il personale e gli studenti, riteniamo grave e ingiustificata la mancata risposta alla richiesta di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare e attivare in brevissimo tempo tutti gli interventi utili e necessari" a dirlo sono i rappresentanti dei sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams.

"Questa richiesta – formulata ormai due settimane fa con carattere di urgenza – era indirizzata ai DS dei ITI e IPSIA Corni, alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e al Presidente della Provincia di Modena, e veniva inviata subito dopo una affollatissima assemblea con il personale delle due scuole nella quale i lavoratori hanno chiesto attenzione e interventi immediati - attaccano le sigle sindacali - Per quanto ci riguarda, a questo punto i lavoratori e gli studenti delle due scuole non possono più attendere: chiediamo risposte immediate alle nostre richieste e se non arriveranno subito non escludiamo iniziative di mobilitazione".